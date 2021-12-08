Türkiye Demirören Medya’ya Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Demirören Medya’ya Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Türkiye

Demirören Medya’ya Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Demirören Medya, Pandemi sürecinde koronavirüs risklerini eksiksiz yöneten ve gerekli önlemleri alarak çalışanların farkındalığını artıran şirketlere Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı. Yapılan denetimlerin ardından Demirören Medya, ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu.

08 Aralık 2021, Çarşamba 12:08 Son Güncelleme:
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ekipleri tarafından geçen ay Demirören Medya’da denetim yapıldı. Demirören Medya’da alınan önlemler ve uygulanan faaliyetlerin tüm kriterleri karşıladığı bildirildi. Bu kapsamda, koronavirüs risklerini eksiksiz yöneten, kurum içinde alınan önlemlerle çalışanların sağlığını koruyan şirketlere verilen ‘TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni Demirören Medya da aldı.



BAŞARILI BİR SÜREÇ YÖNETTİK

Demirören Medya Sağlık Grup Direktörü Cihat Olcay Dinçel ise, “Demirören Medya olarak bu işin başında birçok önlemi almıştık. Başarılı bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum. Profesyonel yardım almakta fayda var. TSE de bu alanda güzel bir hizmet veriyor. Geçen sene biz bu belgeyi almıştık. Müracaat ettik. Bu sefer daha zorlu bir süreçti. Düzenleme yapmamız gereken yerlerde bazı revizyonlar yaptık” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BU YOLA BAŞ KOYDUK

Dinçel, “Biz çalışan sağlığını korumak için bu yola baş koyduk. Bu sene de yenileme süreci için TSE’ye müracaat ettik. Arkadaşlarımızın önderliğinde biz de kendimize yön veriyoruz. Bu uygulamaları denetleme değil de kendi çalışan sağlığımız için yaptığımız uygulamalardı. Bunların hepsi bizlerin ve çalışanların faydasına olan şeyler” diye konuştu.

DHA

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