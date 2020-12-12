Türkiye Altın Marka Ödül Töreni bu yıl 4’üncü kez düzenlendi.

Tazefile.com’un ana sponsorluğunda, BIG Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş tarafından Hilton Bomonti Center’da düzenlenen tören pandemi önlemleriyle gerçekleşti.

Sunuculuğunu Şenol İpek ve Berat Aşıcıoğlu’nun yaptığı geceye Rafet El Roman damgasını vurdu.

25’inci yılını kutlayan El Roman, “25. yıl özel sanat ödülü”nü Tazefile.com’un sahibi Ahmet Gök’ün elinden aldı.

Şarkıcı, “Zorlu süreçten geçtiğimiz şu günlerde bu ödülü özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ithaf ediyorum. Bugün söyleyeceğim tüm şarkıları onlar için seslendireceğim” diyerek sevilen şarkılarını söyledi.

Törende ayrıca “Yılın gazetesi” ödülüne Hürriyet Gazetesi layık görülürken “Yılın erkek ana haber sunucusu” ödülü Kanal D Ana Haber ile Deniz Bayramoğlu’na verildi.

“Yılın haberi” ödülünü CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, “Yılın haber programı” ödülünü Akıl Çemberi programıyla Başak Şengül aldı.

“Yılın magazin programı” ödülü ise Magazin D’nin oldu.