Türkiye Demirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu

Demirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu

Türkiye

Demirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında bir televizyon programında iftira niteliğindeki iddiaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

14 Ocak 2022, Cuma 20:39 Son Güncelleme:
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Daha önceki asılsız iddialarına ilişkin de hiçbir belge ve bilgi paylaşmayan Ali Mahir Başarır, DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU ile ilgili iftiralarına devam etti. Milletvekili Başarır'ın ilgili açıklamaları halkı galeyana getirmek, toplum nezdinde Demirören Grubu, yöneticileri, çalışanları aleyhine infial yaratmak ve ticari itibar, imajını zedeleme amacı gütmektedir. Başarır, özellikle son dönemlerde basın yolu ile Demirören Grubu aleyhine sistemli bir karalama kampanyası da yürütmektedir.

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU avukatları tarafından, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında mesnetsiz iddiaları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

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