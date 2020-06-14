Demirtaş paylaştı: Bazı büyükşehirlerde CHP adaylarını destekledik

Kasım 2016’dan beri Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in İYİ Parti’nin seçimlerde HDP ile işbirliği yaptığı iddialarıyla başlayan tartışmalara, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla katıldı.

Demirtaş paylaşımlarında şunları vurguladı:

“HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır."

‘CHP adaylarının desteklenmesi kararını aldık'

Sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır. Geri kalan bütün seçim bölgelerinde, CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere tüm partilere karşı HDP seçim yarışına kendi adaylarıyla girmiştir. HDP, ‘millet ittifakı’nın bir parçası değildir. HDP’nin demokrasi ittifakı çağrısı bir seçim işbirliği değil, demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak akıl çağrısıdır.”