Demokratik ilişkinin olmazsa olmaz 7 kuralı
Romantik bir ilişkide taraflar birbirlerine ne kadar adil olursa, ilişki o kadar uzun soluklu olur. Bu duruma demokratik ilişki de deniyor. İlişkideki her iki tarafın da eşit haklara sahip olması, çok büyük bir sorunla karşılaşsanız bile ilişkiyi kurtaracak çözümler üretebilmenize katkı sağlar. Demokratik ilişki nedir, nasıl olur anlattık...
13 Haziran 2021, Pazar 12:20 Son Güncelleme:
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Demokratik ilişki nedir? sorusunu cevaplayarak başlayalım... Bir ilişkide tarafların birbirine adil davrandığı ve eşit haklar tanıdığı ilişki türüne demokratik ilişki deniyor. Modern dünyada kadın ve erkeğin eşit olduğu elbette bir gerçek. Ancak ilişkiler söz konusu olunca taraflar bazen bencilce davranabiliyor ve ilişkiyi toksik bir birlikteliğe çevirebiliyorlar. Demokratik ilişkide, her iki taraf da eşit haklara sahip olduğu için daha uzun soluklu bir ilişki mümkün oluyor. Demokratik ilişkinin 7 altın kuralı ise şöyle...
1- BİRBİRİNİZE İLGİ GÖSTERİN
İlgi bir ilişkinin temelidir. Ancak sürekli tarafların birbirini sıkboğaz etmek ilgi göstermek değildir. Her daim sevdiğinizin yanında olduğunu hissettirmeniz yeterlidir.
2- ORTAK NOKTA BULUN
Ortak nokta bulabilmek için tarafların inat etmeyi bırakması gerekiyor. Eğer ortak nokta bulamıyorsanız, bir arkadaşınızdan konu hakkındaki fikrini isteyin.
3- SAYGI GÖSTERİN
Saygı her ilişki için önemlidir. Tarafların birbirine nazik davranması ve saygı göstermesi, demokratik ilişkinin en önemli unsuru.
4- HATALARINIZI KABUL EDİN
Başkalarını suçlamak yerine kendi hatalarınızı kabul edin ve zayıflıklarınızı bilin. Partnerinizin de sizi bu şekilde kabul etmesine izin verin.
5- SORUMLULUKLARI PAYLAŞIN
İlişkinin sorumluluğunu paylaşmak her iki tarafın da yapması gereken bir şey. Birbirinize destek olmanız ilişkinizin ömrünü uzatacaktır.
6- TARTIŞMAYA ARA VERİN
Hararetli bir tartışma geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilir. Bir tartışmanın sonuca bağlanamadığını gördüğünüzde ara verin ve sakinleşin. Sonrasında daha sağlıklı bir şekilde sorunu ele alın.
7- BİRBİRİNİZİN İYİLİĞİNİ DÜŞÜNÜN
Ekonomik, duygusal ya da fiziksel olarak birbirinizin iyiliği için hareket edin. Bu durum bencilliği bir kenara bırakmanızı sağlayacaktır.