Demon’s Souls, canavarların her tarafa sinsice saklandığı, kötü insanların çoğaldığı ve salgın hastalıkların kol gezdiği Boletaria Krallığı’nda geçiyor. Oyun içinde gezerken kendinizi asla güvende hissetmemenizin yanı sıra şehirdeki umutsuzluk sizi de belli bir süre sonra karamsar bir hale sokuyor.

Boleteria’nın lideri Kral Allant, ruhların gücünü kullanarak The Old One isimli korkunç derecede güçlü bir varlığı uyandırıyor. Onun uyanmasıyla birlikte şehre renksiz bir sis ile beraber insanları öldürüp ruhlarını yiyen şeytanlar geliyor.

Kendi karakterinizi yarattıktan sonra oyun sizi bu dünyanın içine atıveriyor ve bundan sonra kendi başınızın çaresine bakmak zorundasınız. Açık konuşmak gerekirse ilk başlarda oyun size zor gelecek. Çünkü çok zayıfsınız hatta hayatta kalmanız bile çok zor. Demon’s Souls diğer oyunlar gibi değil, sık sık öleceğiniz ve başarısızlıklarınızdan ders alacağınız bir oyun. Boletaria’daki çeşitli alanları keşfetmeden önce, Nexus’ta biraz vakit geçireceksiniz. Nexus, endişeli ruhların kıyametten kaçmak için bir araya geldiği yer.

Oyunun görsellerinde, ara sahnelerinde ve kullanıcı arayüzünde değişiklikler yapıldı. Tabii ilk oyundakiyle ufak benzerlikler var ama orijinaline sadık kalınarak yenilenmiş. Sistematikte çok değişiklik yapılmamış, yani düşmanların hareketleri ve eşyaların yerleri ilk oyun ile benzerlik gösteriyor. Sistematik değişiklerin çok olmaması hem yeni oynamak isteyenler hem de eskiden beri sevenler için bence bir artı. Oyuna yeni başlayanlar Demon’s Souls’un görsel şöleni ve oyun içi zorluğundan bahsederken, deneyimli oyuncular PlayStation 3 versiyonundan nerelere geldiğini sorgulayabilirler.

Tabii oyunun yeni jenerasyona gelmesinin en güzel yanlarından birisi de mükemmel grafikleri. Oyun, gerçekten harika görünüyor. PS3’teki versiyonla karşılaştırıldığında farkl olağanüstü. Büyülü saldırı yaparken parlayan ufak parçacıkları ve karanlık yüzeylerdeki taşların detaylanması bile göz alıcı olmuş. Demon’s Souls, sinema modu ya da performans modu fark etmeksizin oyuncuların gözlerini fazla yoran bir yapım değil. Performans modunda oyun daha akıcı bile hale bürünürken sinema modu da 4K’yı sonuna kadar kullanıyor. PlayStation 5’in gücünü arkadaşlarınıza göstermek istiyorsanız sinema modunu tercih edebilirsiniz.

Gözleriniz bayram edecek dedik ama kulaklarınızda bu şölenden yararlanacak orası kesin. Oyunun yeni müziği inanılmaz iyi olmuş. Orkestra çok güzel ayarlanmış ve bölüm sonu canavarlarıyla savaşırken ortamı çok güzel tamamlıyor. Oyunun ortamını tamamlamak için harikalar yaratıyor ve size hissettirilmek istenilen şeyin notalar vasıtasıyla aktarıldığını anlayabiliyorsunuz. Demon’s Souls’un hak ettiği bir ses çalışması olmuş.





Sonuca bağlayacak olursak…

Demon’s Souls, PlayStation 5’in çıkış oyunlarından olduğu için konsolun gücünü şu anda size gösterebilen nadir oyunlardan biri olduğunu söylemem gerek. Mükemmel görsel özellikleri ve müziklerinin yanında eksi tarafı ise ilk başlayanlar için zorlayıcı olması ama zamanla alışacaksınız. Eğer sıkı bir oyuncuysanız ve RPG türü oyunları seviyorsanız kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir yapım. Bluepoint Games çok iyi iş çıkarmış.





Artıları

Mükemmel grafikler

Ortama uygun müzik yapılandırması

Orijinaline sadık

Tatmin edici dövüş mekanikleri

Eksileri

Yeni başlayanlar için caydırıcı olabilir