Demtaş Nakliyat yeni yıl beklentilerini açıkladı

Ekonomik krizlerin en fazla nakliye sektörünü etkilediğini belirten Mikail Ukan, ‘’asgari ücrete yapılan yüksek oranlı zam ve piyasalardaki toparlanmanın sektöre iyi bir şekilde yansıdığını’’ belirtti. Yılın son çeyreğinde aşılama oranlarının yükselmesine paralel olarak ofis çalışmalarının yeniden başlaması, özellikle ofis taşımacılığını hareketlendirdi şeklinde açıklamalar yapan Mikail Ukan, yeni yıla yeni bir evde başlangıç yapmak isteyen birçok ailenin de evden eve nakliyat talebinde bulunduğunu belirtti.

UYGUN FİYATLARLA KALİTELİ HİZMET

Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek tüm teknolojik gelişmeleri bünyelerine aldıklarını belirten Demtaş Nakliyat yetkilisi Mikail Ukan, ‘’döviz kurlarında yaşanan düşüş ve akaryakıt fiyatlarının dengelenmesine bağlı olarak fiyatlarda da bir gerilemenin söz konusu olacağını, böylece ev ve ofis nakliyesi için çözüm arayan vatandaşların daha uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabilecek’’ dedi. Nakliye sektöründe uzun yıllar faaliyet gösterdiklerini belirten Ukan, buna bağlı olarak nakliye sektöründe uzman personel ve modern nakliye araçlarıyla hizmet verdiklerini belirtti.

Asansörlü nakliyat dahil olmak üzere taşımayı ve hayatı kolaylaştıran tüm detaylara önem verdiklerini belirten Demtaş Nakliyat sorumlusu Mikail Ukan, "vatandaşların iyi kötü ayrımını çok iyi yaptığını ve uygun fiyatlarla kaliteli hizmet veren firmalara yöneldiğini" belirtti.

BAŞTA İSTANBUL VE KOCAELİ OLMAK ÜZERE TÜM İLLERE NAKLİYAT YAPIYORUZ

İstanbul ve Kocaeli merkezli olarak nakliyat faaliyeti yürüttüklerini belirten Mikail Ukan, nakliye filomuzda bulunan modern nakliye araçlarımız sayesinde Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine de aynı kalitede hizmet götürüyoruz dedi. Evden eve nakliyat dışında parça eşya taşıma ve eşya depolama taleplerini de karşıladıklarını ‘’belirten Ukan, 2022 yılının tüm vatandaşlara hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

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