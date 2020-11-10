Mağazalarda ve marketlerde kötü niyetli kişilerin eylemleri, çalışan hataları, tedarik zincirindeki eksiklikler veya yönetimsel nedenlerden dolayı meydana gelen kayıplar, perakende sektörünün sıklıkla karşı karşıya kaldığı sorunlar arasında yer alıyor. Bu nedenle boyutu, ürün kategorisi, mağaza ortamı ve yatırım düzeyi gereksinimleri ne olursa olsun; her perakendeci için doğru çözümlere sahip olmak kayıp önlemede büyük bir önem taşıyor.

Perakendecilerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre en doğru kayıp önleme çözümünü tasarlamada uzman olan Sensormatic, geniş ürün yelpazesine Essentials Radyo Frekansı (RF) Sistemleri’ni ekleyerek kayıp önleme teknolojilerinde eksiksiz bir portföy sunmaya başladı. Sensormatic Teknoloji Direktörü Dr. Serdar İnce, “Sensormatic’in uzun yıllara dayanan deneyimini ve kalite yaklaşımını yansıtan Essentials RF ailesi ile ürün portföyümüzü güçlendirirken, perakende sektörünün mağaza yönetimi ve kayıp önleme konusundaki farklı ihtiyaçlarını da karşılamış olduk.” diye konuştu.

Essentials RF Sistemler, opt¬imum faydayı sağlamak ¬için mağazanın ihtiyacına göre Algılama Ekipmanları, Kasa Ekipmanları, Tüketim Ekipmanları ve Mıknatıs Algılama gibi bileşenlerini entegre şekilde sunuyor. Çözüm ile birlikte kullanılabilen Sensormatic Kayıp Önleme Yönetim Sistemi (SMaaS) ise Elektronik Ürün Takip Sistemi kapsamındaki cihazların performans yönetimini yaparak, mağaza içi kayıpların önlenmesi için yöneticilerin kullanabileceği anlamlı veriler üretiyor.

Essentials RF Sistemler, daha çok gıda ve teknoloji perakendecileri tarafından tercih ediliyor. Sensormatic gıda marketlerinde kötü niyetli kişiler tarafından daha fazla hedef alınan et, küçük ürünler ve deniz ürünleri gibi yüksek değerli gıdalar için güvenilir performans ve ürün koruması sağlayan RF Gıda Etiketi’ni sunuyor. Özellikle soğuk zincirde veya şarküteride kullanılan bu etiketler, Mikrodalga ve Dolaylı Gıda Teması (ISEGA) sertifikasına sahip olduğu için insan sağlığı açısından da herhangi bir risk yaratmıyor. Bu etiket, ilgili ürünlerin rafta bulunabilirliğinin ve dolayısı ile de satışlarının artırmasına yardımcı oluyor.

Sensormatic, çeşitli perakende ortamları için uygun fiyatlı, şeffaf ve zarif bir görünüme sahip Essentials 2.0m Açık Çerçeve RF ve Essentials 2.0m Akrilik RF Anten seçeneklerini sunuyor. Kasa Ekipmanları da etiketleri geçiş yönü fark etmeksizin algılayarak devre dışı bırakıyor. En küçük kasa alanlarında bile yüksek performans sergilerken, kolay kullanımı sayesinde kasa süreçlerini hızlandırıyor.

Sensormatic’in kayıp önleme teknolojilerinde yarattığı en önemli farklardan biri, kendine ait bulut tabanlı bir sistem olan Kayıp Önleme Yönetim Sistemi (SMaaS) Platformu. SMaaS, mağaza sistemlerinin sağlıklı çalışıp çalışmadığını tespit ediyor, alarmların dilini anlamlandırıyor, elde ettiği veriler sayesinde mağaza içi kayıpların nedenlerinin belirlenmesine yardımcı oluyor. Sensormatic Teknoloji Direktörü Dr. Serdar İnce, SMaaS’ın mağaza içindeki işlevini şu örnekle açıkladı: “Her mağazada günlük olarak belli sayıda alarm oluşur, bu o mağazanın alarm trendini gösterir. Örneğin; günde ortalama 500 ila 1000 arasında alarm oluşan bir mağazada alarm sayısı birden 3000’e çıkmışsa bu o mağazada olağan dışı bir şeyler yaşandığını gösterir. SMaaS platformu, burada devreye girerek elde edilen verileri analiz eder ve müşterimize rapor sunar. Bu sayede olağan üstü durumun ne olduğu araştırılabilir ve önleyici çözümler üretilebilir.”

Deneme kabinlerinde istenmeyen kayıplara son!

Mağaza içindeki kayıpların en sık yaşandığı alanların başında deneme kabinleri geliyor. Deneme kabinine sokulan mıknatıs ya da manyetik sökücüyü algılayan Sensormatic Mıknatıs Algılama Çözümü, kötü niyetli kişilerin tespit edilmesine olanak tanıyor. Söz konusu kişilerin mıknatısı hareket ettirmesi ile değişen manyetik alanı algılayan sistem alarm veriyor. Bu sayede henüz olay gerçekleşmeden müdahale etmek mümkün oluyor.

Sensormatic olarak perakendecilere performans zincirinin içinde kalmalarını tavsiye ettiklerini belirten Dr. Serdar İnce, “Kayıp önleme sistemlerinde ancak doğru teknoloji, doğru etiket kullanımı ve doğru süreç tanımıyla hayata geçirildiğinde maksimum fayda sağlanıyor. Mağaza performans zincirindeki bu 3 ana halka, yapılan doğru tercihlerle eksiksiz çalıştığında güvenlikle birlikte verimlilik ve karlılığa doğrudan etki ediyor. Bazı perakendecilerin orijinal olmayan, ucuz ürünlere yöneldiklerini gözlemliyoruz. Bu performans zincirinin kırılması anlamına geliyor ki, bu da kayıp önleme teknolojilerinden istediğiniz verimi almanızı engelleyen bir durum. Bu nedenle perakendecilere performans zincirinin içinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz. Sensormatic’in sunduğu güven, sertifikasyon, teknik destek gibi çok önemli konulardan ödün vermemelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.