Türkiye Denetime yakalanan şahıstan 'pes' dedirten gerekçe: Hastamız vardı ona gidelim dedik

Denetime yakalanan şahıstan 'pes' dedirten gerekçe: Hastamız vardı ona gidelim dedik

Türkiye

Denetime yakalanan şahıstan 'pes' dedirten gerekçe: Hastamız vardı ona gidelim dedik

İstanbul'da denetimde yakalanan bir sürücü sokağa çıkma yasağına uymadığı için bin 182 lira para cezasına çarptırıldı. Sokağa çıkma gerekçesini anlatan sürücü, "Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. Hastamız vardı. Ona gidelim dedik. Hasta olunca akan sular duruyor" dedi.

19 Nisan 2020, Pazar 12:43 Son Güncelleme:
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İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2. gününde polisler, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 182 lira para ceza kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasında trafik ekipleri denetleme yaptı. Ekipler sürücüleri durdurarak belge ve izin kontrolü yaptı.

Çok yanlış zamanda sokağa çıktım 

İzin belgesi olmayan Orkun Önet isimli sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre ceza kesildi. Önet, "Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. Hastamız vardı. Ona gidelim dedik. Hasta olunca akan sular duruyor. Memleket hasta. Dünya hasta. Ceza kesildi. Allah ceza kesmesin. 38 gündür evdeyim. İlk defa bugün çıktım. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

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