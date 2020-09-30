Türkiye Denetimlerde sürücülere ceza yağdı

Denetimlerde sürücülere ceza yağdı

Türkiye

Denetimlerde sürücülere ceza yağdı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde eş zamanlı yapılan radarla hız denetiminde 24 bin 201 sürücüye hız ihlalinden ceza verildi.

30 Eylül 2020, Çarşamba 19:19 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, denetimler trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 25-26-27 Eylül'de gerçekleştirildi. Eş zamanlı uygulamalarda, 41 bin 531 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde 24 bin 201 sürücüye hız ihlali, 246 sürücüye emniyet kemeri kullanmama, 79 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanma gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

AA


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