4, 5. sınıf öğrencileri; 8, 9. sınıf öğrencileri ve lise hazırlık öğrencilerinin katıldığı Deneyap sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3. faz öğrenci seçme dönemi başlayacak. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Deneyap sınav sonuçları www.deneyapturkiye.org sayfasından sorgulanabilecek…

DENEYAP SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kurumdan yapılan açıklamada Deneyap sınav sonuçlarının 15 Kasım’da açıklanacağı belirtilmişti ancak henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının gün içinde açıklanması beklenirken, yaşanan gelişmeleri ilerleyen saatlerde haberimizde bulabilirsiniz.

DENEYAP SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

DENEYAP SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde Öğrenci Seçme Sınavı'nın ilk aşaması olan e-sınavı başarı ile geçen öğrenciler Uygulama Sınavı'na girmeye hak kazanır.

Uygulama Sınavı'nda öğrencilerden kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapmaları beklenir. Öğrenciler proje yapma süresi tamamlandığında geliştirdikleri projeyi ilgili jüri üyelerine belirtilen süre dâhilinde sunarlar.

Sunum esnasında; öğrencilerin projeleri değerlendirilirken problem çözme, özgün düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme, kendini ifade edebilme gibi becerileri dikkate alarak değerlendirme yapılır.

Değerlendirmeler sonucunda eğitime hak kazananlar için nihai sonuçlar açıklanır.

DENEYAP NEDİR?

T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜBİTAK'ın ortak çalışması sonucu 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirileceği 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına karar verildi.

Bu bağlamda, projenin ilk faz çalışması olarak Temmuz 2019 itibariyle Alanya, Adana, Edirne, Ankara, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Hakkâri, Manisa, Konya, Trabzon ve Muğla'da atölyeler kuruldu ve eğitimler devam ediyor. 2. faz çalışması olarak atölye kurulması planlanan Afyonkarahisar, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Çorum, Çanakkale, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş, Isparta, Malatya, Kastamonu, Sakarya, Rize, Şanlıurfa, Samsun, Yozgat Tokat ve illeri için hazırlıklar devam ediyor. Sürecin 4 aşamada tüm ülke genelinde tamamlanması hedefleniyor.

Geleceğin Teknoloji Yıldızları programına dâhil olan ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler, Robotik ve Kodlama, Tasarım ve Üretim, Yazılım Teknolojileri, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Mobil Uygulama, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yapay Zekâ, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi ile İleri Robotik alanlarında 24 ay derinlemesine eğitim alacak ve ilgili eğitimler sonrasında 12 ay süresince takım arkadaşları ile birlikte kendi projelerini üretecekler.