Deneyimli akıllardan dijitalde fikir ve danışmanlık hizmeti

Eksperin platformu, çoğu firma sahibi ve girişimcinin en başta gelen sorunlarından olan, “Bir bilene ulaşıp ondan fikir ve tavsiye alabilme” konusunda profesyonel hizmet sunuyor. Tamamen kendi gerçekleştirdikleri yazılımla, uzmanı TL/dk üzerinden müşteri ile telefon yoluyla görüştüren girişimin amacı, ihtiyacı olan kişilerin istedikleri zaman, oturdukları yerden konusunda deneyimli bu kişilere rahatça ulaşıp sorunlarını çözebilmelerini sağlamak. Bu sayede uzman da profesyonel gelir elde etmiş oluyor.

Eksperin platformu kurucusu Ersin Mete Ertürk “Eksperin’in amacı iş insanlarının, işlerinde ve özel hayatlarında yaşadıkları sorunları çözebilecek kişilere ulaşarak anında görüşebilmelerini sağlamak. Teknolojik altyapımız sayesinde iki taraf birbirlerinin iletişim bilgilerine sahip olmadan, güvenle bu görüşmeleri gerçekleştirebiliyor. Bu son bir yılda ise binyediyüze yakın başarılı görüşme gerçekleşti. Çünkü özellikle girişimci ve Kobi’lerin sektörde yaşadıkları en önemli sorunlardan birinin, işleriyle ilgili özel olarak soru sorup fikir alabilecekleri uzman kişileri bulmak ve onlarla kolay yoldan görüşebilecekleri bir ortam bulunmadığını biliyoruz” dedi.

En çok sorular dijital dönüşüm ve finanstan

Ertürk’ün verdiği bilgiye göre, sorulan sorular en çok dijital dönüşüm, teknoloji, finansal okuryazarlık, ekonomi, kripto para ve girişimcilik alanlarından. Platformda halen çeşitli alanlarda 300’e yakın uzmanın hizmet verdiğini belirten Ertürk, bugüne kadar yapılan görüşmelerin ortalama süresinin 23 dakika, uzmanların dakika ücretlerinin ise 10 TL olduğunu belirtti. “Platformda yer alan uzmanlar dakika ücretlerini online başvuru sırasında kendileri belirliyorlar. Ücret talep etmeyen, gönüllü olarak hizmet veren bazı mentor ve danışmanlar da var. Bu kişiler platformda ücretsiz olarak deneyimlerini paylaşıyor” dedi.

Teknolojiden, insan kaynaklarına, ekonomiden, finansa, girişimcilikten, pazarlama alanlarına kadar birçok farklı başlıkta yer alan uzmanlar için platformda hizmet verebilmeleri konusunda istenen birkaç temel konu var.

“Bizim için önemli olan, uzmanların geçmişinde başarılı veya başarısız olmasından ziyade, ihtiyacı olan kişilerin sorunlarını gerçek anlamda çözebilecek kitleyi barındırmak ve deneyimlerinden faydalandırmak” diyen Ertürk,“Sadece başarılı olanların görüş belirttiği bir komünütede fayda yaratamayacağımızı düşündük. Başarısızlık da başarı kadar önemli. Hatta bu devirde başarısız olmak, başarıya giden yolda en önemli kaldıraçlardan biri diyebiliriz. Dolayısıyla uzman seçimlerinde her türlü deneyimi yaşamış kişilerin hizmet vermesine dikkat ediyoruz.

Bu süre zarfında platformda yapılan görüşmelerde genelde konu başlıkları ülkenin değişen gündemine de ayak uyduruyor. Doların yükselmesiyle birlikte en çok soruları bu alandan uzmanlar aldı. Doların daha ne kadar artacağı, yıl sonunda hangi rakama dayanacağı, altının ne olacağı en çok merak edilenler arasındaydı. Bununla birlikte özellikle son 1 yıldır iyice gündem olan bitcoin ile ilgili sorular, yapılacak yatırımın ne kadar güvenilir olduğu konuları en çok yapılan görüşmeler oldu” diye belirtti.

Bunlarla birlikte, finansal teknolojiler ve blockchain’in hayatımızda ne gibi değişiklikler yaratabileceği ile ilgili de uzmanlarla görüşüldü. Ayrıca girişimcilik, yatırım alma, melek yatırımcılık, dijital pazarlama, iş başvurusu hazırlama gibi alanlar da en çok soru gelen ve uzmanların görüşme aldığı alanlar arasındaydı.” diye belirtti.

Bilim insanı ve ekonomistler ile dakika bazlı görüşme

Firma yetkilileri, yakında platformda özellikle ekonomi, iş hayatı, teknoloji ve girişimcilik alanlarında yer alacak, konusunda uzman tanınmış kişilerin de hizmet vermeye başlayacağını ve bunun için de Premium segment açarak özellikle kurumsal şirketlerin uzman kişilere kolay yoldan ulaşabilmelerini sağlayacaklarını bildirdi. Bu anlamda ekonomist Prof.Dr. Emre Alkin, deneyimli pazarlama uzmanı Tunç Berkman, fütürist işadamı Alphan Manas ve NASA’da görev yapan Türk bilim insanı Dr.Umut Yıldız’ın da yeni yer aldığı platformda ihtiyacı olanlar, kolayca kendilerine ulaşarak uzmanlık alanlarında TL/dk üzerinden birebir online danışmanlık alabiliyor.

İsteyenlerin, görüşme gelirini diledikleri yere bağışlayabilmelerine olanak sağlayan bir yapı da kuracaklarını belirten Ertürk “Burada da amacımız görüşmeden elde ettiği gelire ihtiyacı olmayan veya bir kısmını bağışlamak isteyenler için bir sosyal sorumluluk gerçekleştirmelerine yardımcı olmak” dedi.