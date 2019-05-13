Deniz Akkaya: Bu seçimi ben yaptım

İşte Deniz Akkaya'nın açıklaması:

''Değerli dostlarıma ve sosyal medya ile gönül bağı kurduğum tüm güzel insanlara...

Annemin cenaze törenini buradan veya özel olarak paylaşmadığım için gönül koyan tüm haklı yakınlarımıza...

Babam, yarım asırdır aynı yeşil gözler ile akşam yemek masasına oturan, özellikle denizcilik dünyasının tanıdığı, çok geniş bir aileye sahip eski bir bürokrat. Sert bir baba iken yumuşacık bir dede olmuş, yastığa kafasını koyduğunda değerlerinden taviz vermediği için rahat uyuyan eski babalardan... Benim babamın tek karısı oldu, ondan da çocukları...

Dün babama olan saygımdan ve babamın anneme son görevinde rahat ve huzurla yaşayabilmesi için bu seçimi ben yaptım...

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Cenazemizde, magazin haberi istemedik... Özellikle babamın acısı büyük. Kiminle kim gelmiş, eski düşman eski sevgili gelmiş gitmiş konularına malzeme olsun istemedik son yolculuğumuzda annemiz ile. Ama annemin ne seveni varmış Allah herkese böyle bir cenaze nasip etsin...

Bu nedenle annemi toprağa verip, akşam duamızı beklerken anne evinde eski albümlerden annemin resimlerini bulup artık huzurla toprağa verdikten sonra paylaşım yaptım...

Ve annemi paylaşmaya devam edeceğim...Keşke annemin daha çok resmini paylaşsaydım...''