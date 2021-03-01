Magazin Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı

Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı

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Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı

Koronavirüsü atlatan ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

01 Mart 2021, Pazartesi 23:55 Son Güncelleme:
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Koronavirüse yakalanan ünlü manken Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye yatmıştı. Koronavirüsü atlatan Akkaya, bugün hastaneden taburcu oldu. Akkaya, taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. 

Akkaya, "Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum. Kalıcı hiçbir hasar kalmadan, hayata, sağlıklı yaşama ve yaşamaya devam ediyor olacağım" dedi.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye yatmıştı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Akkaya, ateşinin 39 dereceye çıktığını, virüsün ciğerlerine kadar indiğini ve öksürük krizlerinin başladığını paylaşmıştı. 

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