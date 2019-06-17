Deniz Akkaya, vicdansız petshop’u sosyal medyada ifşa etti!
Deniz Akkaya, kaplumbağaların kabuklarını boyayıp satan petshop’u sosyal medyada ifşa edip sorumlulara ateş püskürdü
Eski model Deniz Akkaya, önceki gün sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımda Bilecik'teki bir petshop'ta su kaplumbağalarının boyanarak satılmasına şu sözlerle isyan etti:
'VİCDANSIZIN SUÇ ORTAĞI...'
"Vicdan… Mühim meseledir. Kaplumbağaları bu şekilde satan vicdansızın suç ortağı net satın alandır!"
Masum hayvanları eğlence malzemesi yapan petshop'a öfke kusan Deniz Akkaya'ya destek mesajları yağdı.