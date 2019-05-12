Deniz Akkaya'nın annesi hayatını kaybetti

Eski manken Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya, dün hayatını kaybetti

12 Mayıs 2019, Pazar 13:44 Son Güncelleme:
A A
Deniz Akkaya'nın annesi hayatını kaybetti

Dinemis Akkaya'nın cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Etiler Ulus Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'GÜZEL ÇERKEZ KIZI'

Deniz Akkaya, Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşıp altına "Bugün Anneler Günü... Güzel annem bir ramazan günü, bir Anneler Günü'nde aramızdan ayrılmayı seçti... Güzel gözlerin, kitapların bana miras. Torunun ise emanet güzel Çerkez kızı..." notunu düştü.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.