Magazin Deniz Akkaya'nın takipçileri ikiye bölündü

Deniz Akkaya'nın takipçileri ikiye bölündü

Magazin

Deniz Akkaya'nın takipçileri ikiye bölündü

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın konusu oldu.

24 Ocak 2021, Pazar 09:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın konusu oldu. Kısa sürede yüzlerce yorum alan eski modelin takipçileri ikiye bölündü. Akkaya’ya, “Hiç yaşlanmıyor, yıllar geçtikçe güzelleşiyor” ve “Keşke böyle poz vermeseydin” gibi mesajlar geldi. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda da "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaştığı pozlarla çok konuşulmuştu.


İlgili Haberler
Deniz Akkaya: Ufak paralar geldikçe toprağa yatıracağım


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 24 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Beni niye bıraktın anne?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
İşte başarı, evlilikte fiyasko
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Ben senin rezil olabilme ihtimalini sevdim
Uğur Alkapar
İrem Haliloğlu
Gökyüzünde Kova sezonu başlıyor
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mehmet Ali Erbil, İbo Show'da! Gözyaşlarını tutamadı