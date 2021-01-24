Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın konusu oldu. Kısa sürede yüzlerce yorum alan eski modelin takipçileri ikiye bölündü. Akkaya’ya, “Hiç yaşlanmıyor, yıllar geçtikçe güzelleşiyor” ve “Keşke böyle poz vermeseydin” gibi mesajlar geldi.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda da "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaştığı pozlarla çok konuşulmuştu.





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