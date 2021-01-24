Deniz Akkaya'nın takipçileri ikiye bölündü
Manken ve sunucu Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın konusu oldu.
24 Ocak 2021, Pazar 09:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın konusu oldu. Kısa sürede yüzlerce yorum alan eski modelin takipçileri ikiye bölündü. Akkaya’ya, “Hiç yaşlanmıyor, yıllar geçtikçe güzelleşiyor” ve “Keşke böyle poz vermeseydin” gibi mesajlar geldi.
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda da "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaştığı pozlarla çok konuşulmuştu.