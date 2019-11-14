Deniz Akkaya'ya kızının babası Efe Önbilgin'den istismar davası
Deniz Akkaya ve kızının babası Efe Önbilgin yine davalık oldu. Deniz Akkaya'nın kızı ile birlikte bir firmanın reklam yüzü olması ve bikinili pozlar vermesi eleştirilere sebep olmuştu. Bu fotoğraflardan rahatsız olan Efe Önbilgin Deniz Akkaya'ya istismar davası açtı.
Efe Önbilgin, bir firmanın reklamı için 10 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan eski sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Bu fotoğrafların çocuk istismarına girdiğini iddia eden Önbilgin, "Görsellerin yayınlanması yasaklansın" talebinde bulundu.
Instagram'da paylaştı
Efe Önbilgin, bir firmanın reklamı için 10 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan eski sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Bu fotoğrafların çocuk istismarına girdiğini iddia eden Önbilgin, "Görsellerin yayınlanması yasaklansın" talebinde bulundu.
Mahkeme reddetti
Mahkeme, Efe Önbilgin'in görsellerin yayınının yasaklanması talebini reddetti. Duruşma ertelendi.
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