Efe Önbilgin, bir firmanın reklamı için 10 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan eski sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Bu fotoğrafların çocuk istismarına girdiğini iddia eden Önbilgin, "Görsellerin yayınlanması yasaklansın" talebinde bulundu.

Instagram'da paylaştı

Efe Önbilgin, bir firmanın reklamı için 10 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan eski sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Bu fotoğrafların çocuk istismarına girdiğini iddia eden Önbilgin, "Görsellerin yayınlanması yasaklansın" talebinde bulundu.

Mahkeme reddetti

Mahkeme, Efe Önbilgin'in görsellerin yayınının yasaklanması talebini reddetti. Duruşma ertelendi.





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