Deniz Baykal, 1 Nisan'da taburcu olacak

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanacağı, ardından memleketi Antalya'ya döneceği kaydedildi

20 Şubat 2019, Çarşamba 10:36 Son Güncelleme:
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Deniz Baykal, 1 Nisan'da taburcu olacak

16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Geçen 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Deniz Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

ORMAN EVİNDE İSTİRAHAT EDECEK

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Babasının daha sonra Antalya'ya döneceğini belirten Aslı Baykal, Baykal'ın kendisinin de yaşadığı Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı köyündeki evinde istirahat halinde olacağını kaydetti.

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