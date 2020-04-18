Deniz Baysal da modaya ayak uydurdu

Kanal D'de yayınlanan Hizmetçiler adlı dizi ile yeniden ekranlara dönüş yapan Deniz Baysal, evinde karantinada olan isimlerden. Zaman zaman ev hallerini Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu da kendi saçını kendi kesen ünlüler kervanına katıldı.

Deniz Baysal, Instagram hesabının hikaye bölümünden saçlarını kendisinin kestiğini belirten bir paylaşım yaptı. Oyuncu, “Saçlarımı kendim kestim. Dalgalıyken sorun yok. Yine de çok tavsiye etmiyorum” diye yazdı.