Deniz Baysal da modaya ayak uydurdu
Deniz Baysal imaj değiştirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda saçlarını kendisinin kestiğini belirten güzel oyuncu "Yine de çok tavsiye etmiyorum” dedi.
18 Nisan 2020, Cumartesi 00:20 Son Güncelleme:
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Kanal D'de yayınlanan Hizmetçiler adlı dizi ile yeniden ekranlara dönüş yapan Deniz Baysal, evinde karantinada olan isimlerden. Zaman zaman ev hallerini Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu da kendi saçını kendi kesen ünlüler kervanına katıldı.
Deniz Baysal, Instagram hesabının hikaye bölümünden saçlarını kendisinin kestiğini belirten bir paylaşım yaptı. Oyuncu, “Saçlarımı kendim kestim. Dalgalıyken sorun yok. Yine de çok tavsiye etmiyorum” diye yazdı.