Deniz Berdan spor yaparken sakatlandı

Modacı Deniz Berdan, koşu yaparken sakatlandı. Berdan'ın ayağı alçıya alındı

26 Haziran 2019, Çarşamba 08:00
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Deniz Berdan spor yaparken sakatlandı

Deniz Berdan, 2016’da İsviçre Zermatt’ta snowboard yaparken, arkadan gelen bir kayakçının çarpması sonucu düşmüş, belini kırmıştı. Ameliyat olmuş, 10 gün hastanede yatmıştı.

Oğlunun eğitimi için gittiği İngiltere’den tatil için İstanbul’a dönen Deniz Berdan geçtiğimiz gün spor sırasında sakatlandı.

Koşu bandına takılıp yere kapaklandı. O sırada cep telefonuna baktığını söyleyen Deniz Berdan’ın çatlayan sağ ayağı alçıya alındı.

POSTA/ HALİL KALMUK

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