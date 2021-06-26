Deniz börülcesinin faydaları ve yararları nelerdir?

Deniz fasulyesinin yapısı vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, A, B ve C vitaminleri gibi vücut için çok faydalı vitamin ve mineraller içerir.

Kilo vermeye yardımcı olur

Deniz fasulyesi kalori açısından çok düşük kaloriye sahiptir. Diyet dönemlerinde deniz fasulyesi tüketmek, vücudu vitamin ve mineral yönünden destekler ve kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca vücudumuzdaki ghrelin hormonunu baskılayarak tokluk hissi sağlar.

Kolesterol düzeylerini ve kalp sağlığını koruyabilir

Filizlenen baklagillerdeki proteinler, lipid metabolizmasını kontrol etmeye yardımcı olur. Deniz ineği fasulyesi filizi ve çimlenme tohumları bu proteinlerle doludur. Bu baklagiller, sisteminizdeki toplam kolesterol ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürür.

Pişmiş ve bütün deniz fasulyeleri benzer lipid düşürücü etkilere sahiptir. Karaciğer, kalp ve kan damarlarında lipid birikimini engellerler. Antioksidan etki, serbest radikallerin bu organlarda biriken kolesterolü etkilemesini de engellemektedir.

Sodyum şampiyonu

Sodyum açısından son derece zengin olan deniz fasulyesi bu özelliği ile vücuttaki su dengesini ayarlar. Hücrelerin sodyum ihtiyaçlarını karşılamak için birçok kritik işlevi yerine getirmeleri çok önemlidir. Kaslarımız ve sinir sistemimiz beynimizden çıkan elektrik dalgaları sayesinde çalışır. Bu, hücrelerin sodyuma karşı kararlı olması için bu işlemlerin kusursuz bir şekilde gerçekleştirildiği anlamına gelir. Bu açıdan tuzlu suda yetişen ve tuz açısından zengin olan deniz fasulyesi, sodyum ve klorürü (yani tuzu) doğal olarak almak için ideal bir besindir.

Deniz börülcesi neye iyi gelir?

Vücuttaki birçok sorunu çözebilir;

Zengin vitamin ve mineral yapısı ile vücuda birçok faydası bulunan deniz fasulyesi, kalsiyum minerali ile iskelet yapısını güçlendirir, potasyum sayesinde kan dolaşımını düzenler ve dolaşım sistemini rahatlatır. Ayrıca mide ve bağırsak problemlerinin üstesinden gelerek daha düzgün bir sindirim sistemine sahip olmayı mümkün kılar.

Antioksidan etkileri vardır;

Deniz börülceleri üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, bitkinin antioksidan etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ek olarak, deniz otu sirkesi, serbest radikal temizleme ve SOD benzeri aktiviteler göstermiştir. Ayrıca sirkenin amonyak, laktat ve inorganik asit gibi serum yorgunluğu biyo belirteçlerini önemli ölçüde azalttığı, kas kreatin kinaz ve laktat dehidrogenaz gibi enzim aktivitelerini arttırdığı, ayrıca yüksek laktat ve ATP metabolizmasında yüksek glikojen birikimi gösterdiği gözlemlenmiştir.

Enflamasyonu azaltır;

Özellikle iltihap sorunu yaşayanların deniz fasulyesi tüketmesi tavsiye edilir. Deniz börülcesinin yapısındaki zengin mineraller ve vitaminler, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olur.

Diyabet için iyidir;

Mevcut antidiyabetik ilaçlar yan etkilere neden olduğu için daha güvenli seçenekler aranmıştır. Bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, deniz fasulyesinin toz halinde kullanılmasının ardından diyabetli hayvanlar üzerinde olumlu etkiler gözlemlendi. Tek başına veya egzersizle önerildiğinde karaciğer ve kastaki yüksek glikojen konsantrasyonu da bu bulguyu doğruladı.

Uyku düzeni sağlar;

Günümüzde birçok insan uyku problemi yaşıyor. Uyku probleminin en büyük nedenlerinden biri magnezyum eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Börülcenin yapısında bol miktarda magnezyum bulunduğundan uyku problemlerinizi ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır.

Guatr hastalığını büyük ölçüde tedavi eder;

Guatr hastalığı, iyot eksikliğinin neden olduğu tiroid hormon bozukluğunun neden olduğu bir hastalıktır. İyot eksikliği ile tiroid bezleri şişmeye başlar ve boyunda şişlik oluşur. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde nefes darlığı ve yeme sorunları ortaya çıkabilir. Bu sorun ilerleyen aşamalarda tiroid bezi kanserine bile dönüşebilir.

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