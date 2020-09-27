Doğal mineral deposu: Deniz börülcesi tarifi

Deniz börülcesi tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz çok sağlıklı bir besindir. Sevdiklerinize hazırlamak için deniz börülcesi tarifi arıyor ya da deniz börülcesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Deniz börülcesi tarifinin püf noktaları için "Deniz börülcesi tarifi: Deniz börülcesi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Deniz börülcesi tarifi

Deniz börülcesi malzemeleri

3 diş sarımsak

1 demet deniz börülcesi

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı kırmızı pul biber

Deniz börülcesi yapılışı

Bir tencere kaynar suya ayıklayıp soyduğunuz sarımsakları bütün olarak ekleyin. Deniz börülcesini ilave edip 7-8 dakika haşlayın. Bir süzgece alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca saplarından tutarak odunsu kısımlarından ayıklayın ve bir kaseye alın. Sosu için; gerekli olan tüm malzemeleri bir kasede karıştırıp börülcelerin üzerine dökün.



