Doğal mineral deposu: Deniz börülcesi tarifi
Özellikle Hindistan ve Güney Asya taraflarında bolca bulunan ve deniz mineralleri bakımndan oldukça zengin olan deniz börülcesi besin değeri yüksek bir bitkidir. Sevdiklerinize hazırlamak için deniz börülcesi tarifi arıyor ya da deniz börülcesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Deniz börülcesi tarifinin püf noktaları için "Deniz börülcesi tarifi: Deniz börülcesi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
27 Eylül 2020, Pazar 10:19 Son Güncelleme:
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Deniz börülcesi tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz çok sağlıklı bir besindir. Sevdiklerinize hazırlamak için deniz börülcesi tarifi arıyor ya da deniz börülcesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Deniz börülcesi tarifinin püf noktaları için "Deniz börülcesi tarifi: Deniz börülcesi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Deniz börülcesi tarifi
Deniz börülcesi malzemeleri
- 3 diş sarımsak
- 1 demet deniz börülcesi
Sosu için
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber
Bir tencere kaynar suya ayıklayıp soyduğunuz sarımsakları bütün olarak ekleyin. Deniz börülcesini ilave edip 7-8 dakika haşlayın. Bir süzgece alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca saplarından tutarak odunsu kısımlarından ayıklayın ve bir kaseye alın. Sosu için; gerekli olan tüm malzemeleri bir kasede karıştırıp börülcelerin üzerine dökün.
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