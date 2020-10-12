Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı

İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı istemeye gitti. Hande Ünal’ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan nişan törenine; Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Duygu Özaslan gibi isimlerin haricinde Deniz Bulutsuz da katıldı.

Ozan Güven'in darbettiği iddia edilen Deniz Bulutsuz da aylar sonra bu nişan töreninde ortaya çıktı.

Arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmayan Bulutsuz, keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Etrafa gülücükler saçan Deniz Bulutsuz'un zor günleri geride bıraktığı görüldü.

Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Güven hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.





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