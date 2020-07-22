Magazin Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı

Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı

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Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı

Oyuncu sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyerek darp raporu alan ve olayı yargıya taşıyan Deniz Bulutsuz, eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin hakkında isyanını dile getirdi.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 11:50 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü açıklayan ve olayı yargıya taşıyan Deniz Bulutsuz da konuyla ilgili isyanını dile getirdi.

'Yeter, durun artık!'

Bulutsuz, Instagram hesabından Gültekin'in fotoğrafını paylaşarak, "Yeter! Durun artık! Durdurun!" ifadelerini kullandı.

Ozan Güven hakim karşısına çıkacak

Oyuncu Ozan Güven hakkında, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla 13.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme, duruşmanın 21 Ocak 2021’de yapılmasına karar verdi. Mahkeme, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un duruşma günü hazır olmaları için yazı gönderilmesini istemişti.


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