Deniz Çakır iddialara cevap verdi: Geçmişe dönüp bakmıyorum

Deniz Çakır, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a döneceği iddialarına şu yanıtı verdi: “Geçmişe dönüp bakmıyorum.” Oyuncu, “2020’de yeni projeler var mı?” sorusunu ise “Evet var. ‘Tarla Kuşuydu Juliet’ adlı müzikli oyunda yer alacağım. İlk kez böyle bir komedi yapıyorum. Çok heyecanlıyım” diye yanıtladı.

Reklam açıklamasıyla çok konuşulmuştu

Deniz Çakır, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu YouTube programında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Arap dünyasından reklam teklifleri aldığını söyleyen ünlü oyuncu, “Tereyağı reklamında oynayacak kadar paraya muhtaç değilim” demiş ve gündem olmuştu.

Rol aldığı dizi Arap ülkelerine satılmasına rağmen maddi açıdan bir gelir elde etmediğini anlatan Deniz Çakır, Arap dünyasından reklam teklifleri aldığını açıklamıştı.

'Yıldım artık'

Anlaşılamamaktan şikâyet eden oyuncu, tepkisini “Ben anlaşılamıyorum. Yıldım artık insanlara kendimi anlatmaktan. Bir gidin ya” sözleriyle dile getirmişti.





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