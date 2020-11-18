Magazin Deniz Can Aktaş'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Deniz Can Aktaş'ın corona virüs testi pozitif çıktı

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Deniz Can Aktaş'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Oyuncu Deniz Can Aktaş'ın corona virüse yakalandı. Aktaş'ın tedavisinin evinde devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

18 Kasım 2020, Çarşamba 11:00 Son Güncelleme:
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Menajerimi Ara dizisinde Ayşenil Şamlıoğlu, Ahsen Eroğlu ve konuk oyuncu İrem Derici’nin ardından başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş da corona virüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 27 yaşındaki oyuncunun, tedavisine evde devam ediliyor.

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Sevgilisi de etkilendi

Süreci tamamladığı için yakında sete çıkması planlanan Aktaş'ın oyuncu sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da durumdan etkilendi.

Sancaktutan, corona virüs test sonucu negatif çıkmasına rağmen önlem amaçlı yeni dizisinin setine çağrılmadı. Sancaktutan'ın üç gün sonra bir kez daha test yapıldıktan sonra sete başlayacağı öğrenildi.

Onların da pozitif çıkmıştı

Dizinin başrol oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu, Ahsen Eroğlu ve konuk oyuncu İrem Derici’nin de corona testi sonuçları pozitif çıkmıştı. Sağlık durumları iyi olan ünlü isimlerin tedavileri evlerinde devam ediyor.


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