Deniz Can Aktaş’ın partneri belli oldu!

Menajerimi Ara dizisinde hayat verdiği Barış karakteri ile kariyerindeki yükselişi sürdüren Deniz Can Aktaş tiyatro oyununda rol alamaya hazırlanıyor.

Yakışıklı oyuncu Romeo ve Juliet oyununda başrol oynayacak. DasDas’ta seyirci ile buluşacak olan oyunda Aktaş’ın partneri Juliet karakterini kim canlandıracağı merak konusuydu. Son gelen haberlere göre rol Naz Çağla Irmak’ın oldu.

Başarılı oyuncu son olarak kanserle mücadelenin simgesi haline gelen Neslican Tay’ın hayat hikayesini anlatan “Demir Kadın Neslican” filminde başrol oynamıştı.





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