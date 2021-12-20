Yayıncı kuruluş beIN Sports'taki "Trio" programında derbinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren Deniz Çoban, Fırat Aydınus'u yorumladı. Çoban, Aydınus'un bir penaltıyı yanlış verdiğini ve iki sarı kartı atladığını belirtti.
Futbol Deniz Çoban'dan Fırat Aydınus'a eleştiri: Sonucu etkiledi!
"Karar hatalı"
Oyun kuralları açık. Oyuncunun elleri doğal konumda mı diyor. Eğer o pozisyon özelinde doğalsa topun elle buluşması ihlal olarak değerlendirilmez diyor. Bu ikili mücadelede de Larin'in elleri tamamen doğal konumda. Bu hamleyi yaparken kolunun vücudundan açılması, yere paralel olması tamamen o aksiyona ait doğal bir pozisyon. Burada penaltıdan söz edilemez. Ben kararın hatalı olduğunu düşünüyorum.
"Sarı kart gerekirsen faul bile verilmedi"
Necip-Mesut pozisyonu... Sarıdan fazlası olmaz. Kramponuyla ayağına uzatıyor. Bilinçli ya da değil fark etmez. Necip de topa gelince etkisi artıyor. Mesut'un daha dikkatli olması lazımdı. Faul çalınmadı ama hem faul hem sarı kart gerekirdi. Oyuncunun sakatlanması ile alakalı değil. Bazen Allah korusun oyuncunun ayağı kırılır ama faul bile verilmez yani.
"Ersin iki kez zaman geçirdi"
67 ve 83'te Ersin zaman geçirmeye çalıştı. En azından ilkinde olmasa da ikincisinde Ersin'i cezalandırsa daha doğru olurdu.
"Gerginlikte sarı kart gerekirdi"
Maçtaki gerginliklerde en az 2 sarı kart çıkması net talimat. Neden göstermedi bilmiyorum. Affedilmeyecek olan kalecinin taa oraya kadar gelmesi. Berke burada kesin sarı görmeliydi ve bu olayı başlatanlar da birer sarı kart görmeliydi.
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