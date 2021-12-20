"Sarı kart gerekirsen faul bile verilmedi"

Necip-Mesut pozisyonu... Sarıdan fazlası olmaz. Kramponuyla ayağına uzatıyor. Bilinçli ya da değil fark etmez. Necip de topa gelince etkisi artıyor. Mesut'un daha dikkatli olması lazımdı. Faul çalınmadı ama hem faul hem sarı kart gerekirdi. Oyuncunun sakatlanması ile alakalı değil. Bazen Allah korusun oyuncunun ayağı kırılır ama faul bile verilmez yani.