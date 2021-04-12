Magazin Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti

Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti

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Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti

Bir dönem podyumlara damgasını vuran manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti.

12 Nisan 2021, Pazartesi 19:29 Son Güncelleme:
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Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu'ndan acı haber. Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Murathanoğlu hayatını kaybetti.

Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı. Mankenlik günleri ile ilgili Murathanoğlu, "Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem." şeklinde konuşmuştu.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL(DHA)

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