Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisinin kadrosuna dahil oldu!
Star’ın sevilen dizisi ‘Sefirin Kızı’nın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Deniz Işın, dizinin oyuncu kadrosuna 27. bölümden itibaren dahil olacak. Akın’ın üvey kardeşi ‘Sahra’ karakterini canlandıracak olan Işın, seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.
03 Kasım 2020, Salı 13:33 Son Güncelleme:
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Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.
Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizinin oyuncu kadronunda ise; Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem, Zerrin Sümer ve Deniz Işın yer alıyor.
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