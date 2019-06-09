Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) 1640 askeri personel alacak. Sözleşmeli erler için ilk süreç 26 Nisan'da başladı. Adaylar ilanın aktif olmasıyla birlikte binlerce kişi başvuru detayına ulaşmak istedi. Yarın bitecek olan başvuruların büyük çoğunluğu tamamlandı. Kalan kişiler ise yarın elini hızlı tutmak zorunda... Peki başvurular nasıl yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman belli olur?

MSB DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2019 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

DİKKAT:

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yapacaktır.

2. Giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

3. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

4. Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

5. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

6. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a. FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve,

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

7. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

KILAVUZU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.

(2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini internetten öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.

SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak, tüm aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporuna yönlendirilecektir.

(1) Evrak kabul faaliyetleri,

(2) Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının Ek-3’e göre kontrolü),

(3) Fiziki yeterlilik testi (Ek-5),

(4) Mülakat,

(5) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

(2) Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.