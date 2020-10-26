Magazin Deniz Seki: 36 bedene bir hafta kaldı

Deniz Seki: 36 bedene bir hafta kaldı

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Deniz Seki: 36 bedene bir hafta kaldı

Deniz Seki 2018’de mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo verdi. 2019’da bir kısmını geri aldı. // Ali KESER

26 Ekim 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Bu kez yaşam koçu Şeyda Coşkun kontrolünde 3 ayda 20 kilo zayıfladı. Ataköy Nossa Costa’da sahneye çıkan şarkıcı “Hedefim olan 36 bedene bir hafta kaldı” dedi.

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‘Best of’ albüm hazırladığını da söyleyen Seki’ye, muhabirler Funda Arar’ın “Best of yapacak kadar yaşlanmadım” açıklamasını hatırlattı.

Deniz SekiFunda besteci ya da söz yazarı değil. Şarkılarını eşi Febyo yapıyor. Ben ilk albüm hariç şarkılarımı kendim yazdım. Kariyerimde 23. yılım” diye konuştu.


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