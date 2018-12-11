Deniz Seki: Bu kadar kötü olmayın

45. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Deniz Seki, 'Yılın Şarkısı' ödülünü alan Gazapizm'e ödülünü takdim etmek için sahneye çıktı.

Deniz Seki, Gazapizm'i "Hayatın heyecanı meycanı yok" sözleriyle sahneye davet etti.

Seki'nin rap şarkısı söylemesi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Seki de bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Seki, "Çok sevdiğim bir şarkıya ödül vermek için sahnedeydim. Espirili bir giriş yaptım hepsi bu. Bu kadar kötü olmayın. Hayatın Heyecanı meyecanı çok" açıklamasında bulundu.