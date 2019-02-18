Deniz Seki: Bütün servetim bu yüzük

Şarkıcı Deniz Seki, Kıbrıs Girne'deki Chamada Kulüp'te düzenlenen özel gecede sahneye çıktı

18 Şubat 2019, Pazartesi 08:52
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Deniz Seki: Bütün servetim bu yüzük

Konser öncesi kuliste bütün ekibine de parfümünden sıkan şarkıcı, "Biz bunu her konser öncesi yapıyoruz" dedi.

Deniz Seki, "Bu sizin uğurunuz mu?" diye soran gazetecilere "Benim bütün uğurum, bütün servetim işte bu yüzük" diyerek yüzüğünü gösterdi.

'SADECE TAŞLARDAN DOLAYI DEĞERLİ DEĞİL'

Bu açıklama sonrası merak uyandıran Deniz Seki'nin yüzüğünün sırrı çözüldü. Üç yıl cezaevinde yatan ve çıktığı gün pırlanta taşlardan oluşan bu yüzüğü alan Deniz Seki, "Yüzüğüm sadece taşlarından dolayı değerli değil, benim için manevi açıdan çok çok daha değerli" dedi.

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