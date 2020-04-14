Deniz Seki de değişime ayak uydurdu

Corona virüs salgını nedeniyle kuaförlerin kapatılması sonucu bir çok ünlü isim kendi kişisel bakımını kendisi yapıyor. Kimi saç şeklini değiştiriyor, kimi saçlarını kesiyor. Bakır tonlarında saç rengiyle görmeye alışkın olduğumuz Deniz Seki de saç rengini değiştirdi. Instagram hesabından yeni imajını "Hadi bakalım artık simsiyah saçlı bir kadın oldum" notuyla paylaşan Seki'nin bu hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Ünlü şarkıcıya "Size her şey yakışır" yorumları yapıldı.



