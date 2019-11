Ahmet Kaya’nın ‘Nereden Bileceksiniz’ şarkısını albümünüzde okumuştunuz, nihayet klibi de geldi. “Siz Benim Neler Çektiğimi Nereden Bileceksiniz?” diyor şarkıda. Sanki size yazılmış gibi…

O kadar bana layık olmayan şeyler yaşadım ki… Çok doğru tespit. Ahmet Kaya’nın ne demek istediğini, neler yaşadığını o dönem anladım zaten. ‘Nereden Bileceksiniz?’ şarkısı ben Maldivler’deyken (o kelimeyi ağzıma almıyorum, oraya Maldivler diyorum ben) “Sanki bu şarkı benim için yazılmış gibi, keşke bunu ben yazmış olsaydım” diyordum. Eşi Gülten Kaya’dan izin aldım, sağ olsun o da beni severmiş. Kırmadı…

Sizi en çok anlatan sözü hangisi?

Yaaa hepsi, her cümlesi… Bütünüyle beni anlatıyor. Klibi geç geldi biraz ama şu an müthiş bir tıklama sayısına ulaştık. Daha da iyi olacak. Bu albüme bir klip daha çekeceğim, sonra yeni albüm gelecek. ‘Best Of Deniz Seki’ yapacağım.

Aslında utangaç bir kadınım

Siz hep beste yapıyor muydunuz?

Yapıyordum ama ilk yıllarda “Ben beste yapıyorum” demeye utanıyordum. Ben çok utangaç bir kadınım aslında…

Şaka mı yapıyorsunuz?

Sahnede olan bir insan nasıl utangaç olabilir? O ilk an var ya hani… “İşte karşınızda Deniz Seki” dedikleri an, yerin dibine girmek istiyorum. O kadar utangacım. Ama o fasıl geçip sahneye çıktığımda her şey bitiyor. Bambaşka bir kadın çıkıyor içimden.

Kendinizle ilgili hâlâ keşfedemediğiniz ya da yeni yeni öğrendiğiniz şeyler var mı?

Ben öğreneceğimi öğrendim Oya yaaa! Kendimle ilgili, hayatla ilgili… Bu hayat bana öğretti. 10 yıl ara verdim. Dile kolay. Bunun 4,5 yılı Maldivler’de geçti. Ne diyeyim!

Öyle bir şansınız olsa o dönemi silmek ister miydiniz hayatınızdan?

Hayır. Hepsi benim hayat hikayem. İyi, kötü yaşadığım her şey bana ait. Beni ben yapan şeyler. Keşke kelimesini sevmeyen kadınlardan biriyim. İlginç ama böyleyim. Öyle olmasam sahneye çıkamazdım ki bir daha. Çıkıp da insanları eğlendirebilir miyim? Bir sürü sorunum var. Anneciğim rahatsız. Bunlarla baş edebilir miydim!

Nasıl sağladınız bunu?

Şu telefonum çalıyor, ekranda “Annem” yazıyor ya… Benim için en büyük nimet. Yalnız olmadığımı hissediyorum ve şükrediyorum. Şükretmeyi öğrendim. Eskiden çok sabırsız bir kadındım. Bunu da Maldivler öğretti bana. Şimdi tek istediğim o dönemin filmini yapmak. Beş yıl sonra bu hayalimi gerçekleştireceğim mutlaka. Senaryosunu da Hande Altaylı yazsın istiyorum...

Ayna karşısında gördüğünüz kadına karşı hissettiğiniz en baskın duygu ne?

“Ne güçlü kadınsın kardeşim! Ne güçlü kadınmışsın be arkadaş!” diyorum. Bunu öğrendim geçen zaman içinde.

Sezen'in yeri bende ayrıdır

‘Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki’ konser seriniz başlıyor. Bu fikir nasıl oluştu?

Bu bir Özgür Aras projesi, menajerim zaten, biliyorsunuz. Nefis bir şey düşünmüş. Benim de hep aklımda vardı. Hepimiz çocukluğumuzdan beri Sezen Aksu’ya hayran değil miyiz? Daha önceki albümlerimde de seslendirdim şarkılarını. Benim kariyer yolculuğuma ilk çıkış şarkım da bir Sezen Aksu şarkısı olan ‘Ahmet’ şarkısıydı. O yüzden yeri apayrıdır.

Psikolojik destek alıyorum, herkes almalı

Depresyon sürecini nasıl atlattınız?

Yatakta geçirdim. En güzel şey yorganı kafana çekip, kendi kendine çözmek.

Psikolojik destek alıyor musunuz?

Alıyorum tabii, almaz mıyım! Antidepresan kullanıyorum. Bir psikiyatrim var. Zaten bence herkesin olmalı. Herkesin buna ihtiyacı var. Hayat çok zor. E biz de hayatı çok ciddiye alıyoruz. Öyle olunca psikolojik destek kaçınılmaz oluyor. Hayatı da bu kadar ciddiye almamak gerekiyor.

Sizin durumunuzdaki kadınlar erkeklerin gözünü korkutabilir biraz. Zor olacağını düşünebilirler. Siz erkek olsanız kendinize yaklaşmaktan korkar mıydınız?

Asla korkmazdım. Dünyanın en güzel kadını Deniz. Ona aşık olurdum ben yaaa! Çok ciddiyim, ben olsam kendime aşık olurdum. Kimse kusura bakmasın, hiç egom yoktur ama bu konuda tevazu göstermeyeceğim. Bunu söylemek zorundayım. Ben bir erkek olsam Deniz Seki’ye aşık olurdum.

Sonsuz aşka kesinlikle inanmıyorum. İki yıl evli kalmak için niye evleneyim? Ben aşk kadınıyım, aşkın ömrü de 3 yıl

Yaşlılığınızı hayal edebiliyor musunuz?

Ben yaşsız bir kadınım, asla yaşlanmayacağım. Yine çok güzel bir kadın olacağım. Nebahat Çehre ne ise Ajda Pekkan ne ise işte ben de öyle olacağım. Bir de anne olmayı çok istiyordum ama zannediyorum ben anne olamayacağım.

Neden?

Tren kaçıyor… Bir de anne olacaksam o çocuğun mutlaka babasıyla da birlikte büyümesini isterim. Yalnız anne olmayı kabul etmiyorum.

Niye yalnız büyütmek zorunda kalacağınızı düşünüyorsunuz?

Her şey ortada. Etrafımızda hiç mutlu evlilik var mı? Evlilikler yürümüyor. Ben de iki yıl sonra boşanacağım bir evlilik yapmayı istemiyorum.

Bilemezsinizki! Belki uzunyıllar sürer...

Yook beee! Nasıl bilemezsiniz? Allah aşkına! Ben bir aşk kadınıyım. Herkes bilir. Şimdi artık kadınlar çok tehlikeli, erkekler değil. Ne demek istediğimi anladın mı?

Başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan, yanlış seçimlerimden geldi

Kendinize acıdığınız dönem oldu mu?

Hayır, hiç hem de. Herkes kendi hayatından sorumlu. Ben ne yaptıysam, başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan, yaptığım yanlış seçimlerden geldi. Kimseyi suçlamıyorum.

Kendinize fazla yüklenmiyor musunuz?

Hayatım, hayat böyle. Bende mantık yok. Benim EQ’um (duygusal zeka) yüksek. Kalbi hiç kirlenmeyen bir kadınım. Kalbimi hiç karartmadım. Kimseyi de suçlamıyorum. Ne yaşadıysam ben müsaade ettim.

Kimler ne hatalar yapıyor, kim sizin kadar ağır bedel ödedi?

Ne yapayım Oya! Bu da benim imtihanımmış. Yoksa öfke bilenirim. Ben de öfkeyle yaşayamam. Öfkeyle yaşayan insanların sonunu görüyoruz.

Oya ÇINAR / oya.cinar@posta.com.tr