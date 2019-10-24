Deniz Seki mutlu haberi video ile duyurdu

Beynindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 4 ameliyat geçiren Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, yoğun bakımdan çıktı.

Seki, annesinin yoğun bakımdan çıktığını bir video ile duyurdu. Videoda Deniz Seki'nin annesinin de şarkıya eşlik ettiği ve ritim tuttuğu görüldü.

Deniz Seki, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı videonun altına yazdığı "Bizim için çok güzel bir anı daha. Dualarınız kabul oldu. Allah herkesten razı olsun. Çok şükür annem iyileşti, taburcu oldu" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

#olayıngeçmişi

Annesine olan düşkünlüğü ile bilinen ve her konserinde kendisini izleyen annesinden övgüyle bahseden Deniz Seki, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan annesi için sosyal medya hesabından dua istemişti.

Deniz Seki annesinin konserinde olduğu bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım annem çok hasta, bol dua edin lütfen. Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var" notunu paylaşmıştı.