Deniz Seki, “Reklam için düştü” diyenlere çok kızdı

Deniz Seki geçen cumartesi Hilton Otel’de verdiği konserde şarkı söylerken aydınlatma boşluğunu görmeyince düşmüştü. Durumu iyi olan Deniz Seki, konsere kaldığı yerden devam etti. Deniz Seki, 'Nazar değdi' yorumunda bulundu.

"İnşallah kendi düşsün"

Kazayı ucuz atlatan popçu, sosyal medyada reklam yapıp dikkat çekmekle suçlanmıştı. Deniz Seki eleştirilere isyan etti ve şu açıklamayı yaptı: “Kim ‘Kurguydu, reklamdı’ diyorsa, inşallah kendi düşsün.”

"Bende mantık yok"

Deniz Seki daha önce özel hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Seki, "Başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan, yaptığım yanlış seçimlerden geldi. Kimseyi suçlamıyorum. Bende mantık yok. Duygusal zekam yüksek” demişti. Uzun süredir kalbi boş olan, özel hayatında yüzü gülmeyen Seki “Hiçbir aşk uzun ömürlü değil” demeyi de ihmal etmemişti.











