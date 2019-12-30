Deniz Seki sahneden düştü

Şarkıcı Deniz Seki, dün akşam Hilton Otel'de sahne aldı. Konserin bir bölümünde fondaki aydınlatmalara doğru ilerleyen ünlü şarkıcı, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü.

'Nazar değdi'

Durumu iyi olan Deniz Seki, konsere kaldığı yerden devam etti. Deniz Seki, 'Nazar değdi' yorumunda bulundu.