Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki ve ailesi zor günler yaşamaya devam ediyor. Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi.

26 Kasım 2019, Salı 11:32 Son Güncelleme:
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Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi

Geçen günlerde annesi fenalaşan Seki'nin bu kez kardeşi hastanelik oldu. Beyin kanaması geçiren Serdar Seki hemen ameliyata alındı. 6 saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Serdar Seki'nin durumu ciddiyetini koruyor.

'Lütfen kardeşim için dua edin'

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının ulaştığı Deniz Seki, 'Lütfen kardeşim için dua edin. Onu ben büyüttüm' açıklamasını yaptı.

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