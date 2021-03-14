Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, bu kez son haliyle şaşırttı. Takipçileri yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Seki'yi tanımakta zorlandı. Herkes fotoğraflarında göründüğü kadar zayıflayıp zayıflamadığını, değişip değişmediğini merak ediyor.

"Zaten eski Deniz’i sevmiyordum"

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Seki, yeni albüm fotoğraflarının ne kadarının gerçek, ne kadarının photoshop olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi; "Hepsi gerçek. Zaten eski Deniz’i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz’i buraya getirdim. Bunun içinde photoshop falan gibi şeyler aramayın. Bacaklarım, vücudum incecik. Çok şükür, olmam gereken kıvama geldim. Yakında da görürsünüz zaten. Şu an pandemi nedeniyle çok fazla ortaya çıkmayı istemiyorum. Kendime de dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü hasta bir annem var, kendimi muhafaza ediyorum."

Nasıl kilo verdi?

"Göğüs operasyonu geçirdim. Doku toplattım. Minik bir estetik. Çünkü çok zayıfladım" diyen Seki, nasıl kilo verdiğini şöyle anlattı; "Şeyda Coşkun hayatıma giren sihirli değneğim oldu. Tabii, çok zorlu bir yoldu. Ama Şeyda çok disiplinli. Bana da bu konuda disiplinli olmayı öğretti. Beslenmeyi ve sporu çok sağlıklı şekilde hayat tarzıma dönüştürecek biri haline getirdi beni. Antidepresan alıyordum. Onu bile bıraktırdı."

Kaç kilo verdi?

20 kilodan fazla verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, neden sosyal medyadan 'selfie' ya da 'story' atarak kendini paylaşmadığı sorusunu şöyle yanıtladı; "Sosyal mecradan çok anlayan biri değilim. Teknolojiye de pek bayılmıyorum. Ben manuel bir kadınım. Ama dünya bunun üzerine kurulduğu için kendime bunlarla ilgilenen bir ekip kurdum. Yine de gündelik fotoğraflar ve selfie'ler de yüklediğim oluyor.

Yüzünde küçük estetik dokunuşlar olduğunu söyleyen Seki, "O da normal, 50 yaşındayım. Yoksa Fransız askısı falan yok yani" dedi.