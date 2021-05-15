Deniz Seki'nin son hali yine şaşırttı
22 kilo verip 36 bedene düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni pozlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafta Deniz Seki'nin belinin inceliği dikkatlerden kaçmadı.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 21:11 Son Güncelleme:
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Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Seki Instagram hesabından paylaştığı pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Son paylaşımına "Yaklaşıyor yine sonu Nirvana" notunu düşen 50 yaşındaki Deniz Seki, fit halleriyle genç kızlara taş çıkartıyor.