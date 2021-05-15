Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Seki Instagram hesabından paylaştığı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Son paylaşımına "Yaklaşıyor yine sonu Nirvana" notunu düşen 50 yaşındaki Deniz Seki, fit halleriyle genç kızlara taş çıkartıyor.