Deniz Seki’ye sürpriz doğum günü

Bodrum’da tatil yapan Deniz Seki dostları tarafından akşam yemeğine çağırıldı. Mekana gelen Seki yemek için oturduğu masaya doğum günü pastası gelince bir anda şoke oldu.

Sürpriz partiye Simge, Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın, Ayfer, Hayyam Garipoğlu, Özgür Aras, Serkan Seki, Seçkin Süngüç ve çok sayıdaünlü isim katıldı. Gece boyunca eğlenen ünlü sanatçı sahneye çıkarak dostlarına şarkı söyledi. Deniz Seki, Simge ve Gülşah Saraçoğlu’nun perküsyon şovu ise geceye damga vurdu.