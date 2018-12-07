Deniz suyu seviyesi 7 metre yükselebilir

Grönland'da büyük buz tabakalarının erimeye devam etmesi nedeniyle deniz suyu seviyesinin 7 metreye kadar yükselebileceği tespit edildi

07 Aralık 2018, Cuma 11:03
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Deniz suyu seviyesi 7 metre yükselebilir

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nden araştırmacılar, Grönland'daki buzulların 20. yüzyıl ortalamasına göre yüzde 33 daha fazla eridiğini saptadı.

Araştırmacı Sarah Das, Grönland'daki buz tabakalarının oldukça hızlı ve "eşi benzeri görülmemiş" şekilde erimeye devam ettiğini belirtti.

Çalışmada Grönland'daki büyük buz tabakalarının bu hızla erimeye devam etmesi halinde deniz suyu seviyelerinin 7 metreye kadar yükselebileceği ortaya konuldu.

Dünya'da kıyılara yakın yerde bulunan 10 büyük kentten 8'inin yükselen deniz seviyesinden etkilenebileceğine işaret edildi.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

AA

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