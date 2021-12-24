Deniz suyu yükseldi, dalga boyu 4 metreye ulaştı

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda yer alan Tenerife Adası’nın kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz suyu yükseldi. Garachico şehrinde, yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde şehrin kıyısındaki caddeleri vuran güçlü dalgalar, su baskınlarına neden oldu. Yetkililer, su baskınlarının maddi hasara neden olduğunu ve bir kaç vatandaşın hafif şekilde yaralandığı bildirdi.

Kanarya Adaları Güvenlik ve Acil Durumlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Garachico şehrinde sel alarmı verilerek, vatandaşlar sel baskınlarına karşı uyarıldı.

Garachico Belediye Başkanı Jose Heriberto Gonzalez yaptığı açıklamada, Garachico şehrinde bulunan sel uyarı sisteminin başarısız olduğunu bildirerek, sistemin denizden karaya gelen suyu hesaba katmadığını ifade etti. Başkan Gonzalez ayrıca, şehir halkına ve ziyaretçilere önümüzdeki saatlerde oluşabilecek felaketlere karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.

İHA