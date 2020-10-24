Yemek MasterChef lezzetlerinden: Deniz tarağı yemek tarifi

MasterChef lezzetlerinden: Deniz tarağı yemek tarifi

Yemek

MasterChef lezzetlerinden: Deniz tarağı yemek tarifi

Deniz mahsullerinden hazırlanan yemekleri seviyorsanız deniz tarağı yemek tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için deniz tarağı yemeği tarifi arıyor ya da deniz tarağı yemeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Deniz tarağı yemek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

24 Ekim 2020, Cumartesi 10:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Farklı lezzetler arayanlar için deniz tarağı yemek tarifi güzel bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için deniz tarağı yemeği tarifi arıyor ya da deniz tarağı yemeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Deniz tarağı yemek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Deniz tarağı yemek tarifi

Deniz tarağı yemek malzemeleri

  • 300 gram deniz tarağı
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı kadar tereyağı
  • 2 diş sarımsak

Beşamel sosu için

  • 1/ 1,5 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı süt
  • 3.5 yemek kaşığı un
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı hardal

Deniz tarağının üzeri için

  • Bir tutam maydanoz
  • 100 gram gravyer peynir

Deniz tarağı yemek yapılışı

Derin bir tavada deniz taraklarını haşlayın. Sonra tavaya tereyağını alın. Sarımsak ve maydanozları da ince ince doğrayın. Tavaya eklenen sarımsak ve maydanozların yanına deniz tarağını koyarak soteleyin. Beşamel sosu için tavada tereyağı ve unu sararana kadar kavurun. Un ve tereyağının üzerine bir su bardağı ılık süt ilave edin. Kaynayınca ocaktan alıp ezilmiş sarımsak, hardal ve konyak ekleyip karıştırın. Fırın kabına deniz taraklarını yerleştirin. Üzerine beşamel sos dökün.

İlgili Haberler
Farklı lezzet: Muzlu Alman pastası tarifiEnfes lezzet: Amasya çöreği tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Özlem Varol: Çiniyi duvarda asılı olmaktan kurtardım ve masaya indirdim
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri