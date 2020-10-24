MasterChef lezzetlerinden: Deniz tarağı yemek tarifi
Deniz mahsullerinden hazırlanan yemekleri seviyorsanız deniz tarağı yemek tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için deniz tarağı yemeği tarifi arıyor ya da deniz tarağı yemeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Deniz tarağı yemek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
24 Ekim 2020, Cumartesi 10:12 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler arayanlar için deniz tarağı yemek tarifi güzel bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için deniz tarağı yemeği tarifi arıyor ya da deniz tarağı yemeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Deniz tarağı yemek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Deniz tarağı yemek tarifi
Deniz tarağı yemek malzemeleri
- 300 gram deniz tarağı
- Yarım demet maydanoz
- 1 yemek kaşığı kadar tereyağı
- 2 diş sarımsak
Beşamel sosu için
- 1/ 1,5 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı süt
- 3.5 yemek kaşığı un
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı hardal
Deniz tarağının üzeri için
- Bir tutam maydanoz
- 100 gram gravyer peynir
Deniz tarağı yemek yapılışı
Derin bir tavada deniz taraklarını haşlayın. Sonra tavaya tereyağını alın. Sarımsak ve maydanozları da ince ince doğrayın. Tavaya eklenen sarımsak ve maydanozların yanına deniz tarağını koyarak soteleyin. Beşamel sosu için tavada tereyağı ve unu sararana kadar kavurun. Un ve tereyağının üzerine bir su bardağı ılık süt ilave edin. Kaynayınca ocaktan alıp ezilmiş sarımsak, hardal ve konyak ekleyip karıştırın. Fırın kabına deniz taraklarını yerleştirin. Üzerine beşamel sos dökün.