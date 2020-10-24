MasterChef lezzetlerinden: Deniz tarağı yemek tarifi

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Deniz tarağı yemek tarifi

Deniz tarağı yemek malzemeleri

300 gram deniz tarağı

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı kadar tereyağı

2 diş sarımsak

Beşamel sosu için

1/ 1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

3.5 yemek kaşığı un

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı hardal

Deniz tarağının üzeri için

Bir tutam maydanoz

100 gram gravyer peynir

Deniz tarağı yemek yapılışı

Derin bir tavada deniz taraklarını haşlayın. Sonra tavaya tereyağını alın. Sarımsak ve maydanozları da ince ince doğrayın. Tavaya eklenen sarımsak ve maydanozların yanına deniz tarağını koyarak soteleyin. Beşamel sosu için tavada tereyağı ve unu sararana kadar kavurun. Un ve tereyağının üzerine bir su bardağı ılık süt ilave edin. Kaynayınca ocaktan alıp ezilmiş sarımsak, hardal ve konyak ekleyip karıştırın. Fırın kabına deniz taraklarını yerleştirin. Üzerine beşamel sos dökün.



