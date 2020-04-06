Corona virüsten ötürü çalışmalarına evde devam eden ve ara ara canlı yayınlarla takipçileriyle buluşan Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, önceki akşam da Instagram'da yayın açtı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta Belhanda ile tartışmış ve iki oyuncu da kırmızı kart görmüştü. Deniz, kavga ettiği Faslı futbolcu Belhanda'yla ilgili canlı yayında gelen bir yorumu es geçmedi.

Deniz Türüç, "Derbide Belhanda'ya iyi koydun (vurdun)" yorumunu okuyarak, "Herkes hak ettiğini alır" yanıtını verdi.

Derbide neler yaşanmıştı?

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemini dindirdiği maçın 82. dakikasında oyundan alınan Belhanda, kendisini acele etmesi için uyaran Deniz Türüç'ü yüzünden itmiş, ikili arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı.

Faslı oyuncunun üzerine yürüyen Deniz, daha sonra olayları yatıştırmaya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i iterken, hakem Halil Umut Meler tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Belhanda da ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılmıştı.