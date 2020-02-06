Türkiye Deniz ulaşımına fırtına engeli

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Türkiye

Deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. İşte iptal edilen o seferler.

06 Şubat 2020, Perşembe 18:30 Son Güncelleme:
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İDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.45’teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 18.50’deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19.00’daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50’deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 20.00’deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi. Ayrıca, yarın saat 08.00’de yapılması planlanan Bursa-Büyükçekmece seferi de yapılamayacak.

İSTANBUL (AA)

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