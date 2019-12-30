Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Aralık Salı günü saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.00 ile 13.00'teki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferileri de programdan kaldırıldı.

İDO'nun bugün iptal edilen seferleri şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi

Ada seferleri de iptal edildi

Marmara ve Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz nedeniyle bugün Kuzey Ege’de Gökçeada ve Bozcaada’ya, Güney Marmara’da ise Avşa, Marmara, Balıklı’dan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gestaş firmasınca, Bozcaada-Geyikli hattında, Bozcaada’dan saat 07.15, Geyikli’den saat 08.00, Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada’dan saat 07.00, Kabatepe’den saat 09.00, Güney Marmara hattında ise, Avşa’dan saat 06.00, Marmara’dan saat 06.45 ve Balıklı’dan ise 07.45’te yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

AA